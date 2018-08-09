تمكنت مديرية التموين بكفر الشيخ، برئاسة المحاسب عماد عبد الغنى حبيب، وكيل وزارة التموين بكفر الشيخ، من ضبط أحد الأشخاص وبحيازته كمية من الدقيق المدعم قبل بيعه في السوق السوداء، وتحرير محضر والعرض على النيابة المختصة.

وكانت معلومات قد وردت للرقابة التموينية بالمديرية برئاسة عثمان حنبل، تفيد قيام "و. ب. إ. ر"، مقيم بقرية ميت الديبه التابعة لمركز قلين بتجميع الدقيق البلدي المدعم من مركز دسوق لإعادة بيعه في السوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعه.

وعلى الفور، جرى التنسيق بين الرقابة التموينية بالمديرية، وسعيد أبو زيد، مدير عام تموين مركز دسوق، وجرى ضبطه وبحوزته سيارة نقل محملة بـ50 شيكارة دقيق مدعم، وتم تحرير المحضر رقم 503 جنح أمن دوله طوارئ لسنة 2018.

جرى العرض على النيابة المختصة والتي أمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيق، وتسليم الدقيق المضبوط لمطحن دسوق لتعليته على حساب الهيئة العامة للسلع التموينية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية.