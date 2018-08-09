تفقد اللواء السيد نصر، محافظ كفر الشيخ، واللواء أركان حرب عزالدين صالح عبدالرشيد، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للرمال السوداء العضو المنتدب، موقع إنشاء المصنع الثاني للرمال السوداء بالمنطقة الاستثمارية غرب البرلس، بالساحل الشمالي، للمحافظة، على مساحة 35 فدانًا.

وقال محافظ كفر الشيخ، في بيان، اليوم، إنه يجرى إنشاء المصنع الثاني للرمال السوداء التابع للشركة المصرية الصينية للرمال السوداء، بالمنطقة الاستثمارية بشمال غرب البرلس على مساحة 35 فدانًا، باستثمارات قدرها 24 مليون دولار، لسرعة الانتهاء من استغلال الرمال السوداء بالكثبان الرملية بالمنطقة الاستثمارية الجديدة التي ينتظر أبناء شعب مصر العظيم إقامتها على مساحة 10 آلاف فدان، باستثمارات قدرها 200 مليار جنيه، لتوفير 250 ألف فرصة عمل، وتحقق عائد سنوي يقدر بحوالي 50 مليار جنيه.

وأشار المحافظ إلى أن هذا المصنع يتيح البدء مبكرًا في إنشاء المنطقة الاستثمارية على المناطق التي يتم استغلال الكثبان الرملية بها تباعًا، لافتًا أن القيادة السياسية تقدر دائما الوقت، لسرعة توجيه الاستثمارات لمنطقة شمال كفر الشيخ، "والحفاظ على ثروات الشعب، واستغلالها لصالح الشعب".

وتابع: "ونحن نضاعف الجهود بالتعاون مع جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة، ممثلة في الشركة المصرية للرمال السوداء لإنشاء هذا المشروع القومي، فضلًا عن إنشاء مصنع الرمال السوداء الأول بشمال شرق البرلس على مساحة 80 فدانًا، باستثمارات مشتركة بين محافظة كفر الشيخ، وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية بالقوات المسلحة، وهيئة المواد النووية، وبنك الاستثمار القومي، والذي يوفر أكثر من 5000 فرصة عمل مباشرة خلاف فرص العمل غير المباشرة، لاستخراج 41 عنصرًا معدنيًا من الرمال السوداء وتدريب الكوادر المصرية العاملة في هذا المجال".

واستكمل أن استخلاص المعادن من الرمال يسهم في تنوع وتطوير الاقتصاد المصري من خلال الصناعات التعدينية والمعاونة في تفعيل دراسات الجدوى الاقتصادية التي أعدت لاستغلال المعادن الاقتصادية الموجودة بالرمال السوداء، وتغطية احتياجات السوق المحلى للمعادن واستغلال تزايد الطلب العالمي عليها بتصدير فائض الإنتاج إلى السوق العالمي.

وأوضح محافظ كفر الشيخ، أن المصنع الثاني للرمال السوداء بالمنطقة الاستثمارية بشمال غرب البرلس، سيتم إنشاؤه خلال عام في منطقة واحدة، بالتعاون مع الجانب الصيني، لفصل المعادن من الرمال السوداء بالكثبان الرملية بالمنطقة الاستثمارية الجديدة بشمال المحافظة؛ لإمكانية استثمار الأراضي التي يتم الانتهاء من فصل الرمال بها لصالح المشروعات الاستثمارية، لافتا أن كفر الشيخ ستصل بمصر إلى مصاف الدول المتقدمة في الفترة المقبلة من خلال الصناعات المتفردة والمتنوعة التي تقوم بتنفيذها الدولة بمحافظة كفر الشيخ، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

جاء ذلك خلال تفقده موقع إنشاء المصنع الثاني للرمال السوداء بالمنطقة الاستثمارية غرب البرلس، بالساحل الشمالي لمحافظة كفر الشيخ، على مساحة 35 فداناً، بحضور اللواء أركان حرب، عزالدين صالح عبدالرشيد، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للرمال السوداء، والعضو المنتدب، واللواء شكري الجندي، عضو مجلس النواب، والمهندس على عبدالستار، مساعد المحافظ لمنطقة وسط، والمهندس محمد مفتاح، رئيس مجلس ادارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بكفر الشيخ، والمهندس طلعت عبدالقادر، مساعد المحافظ لمنطقة شمال، والمهندس، فادى شميس، رئيس مدينة مصيف بلطيم، والمهندس عاصم القطان، وكيل وزارة الكهرباء، والمهندس أشرف محمدي، وكيل وزارة الري، والعميد طارق راغب، المدير العام التنفيذي لمصنع الرمال السوداء بالبرلس، والمهندس حاتم بسيوني، مدير عام ترانس جاس للغاز الطبيعي، وعدد من القيادات التنفيذية.