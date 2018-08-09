انتهاء المرحلة الثالثة للتنسيق و65 ألف طالب سجلوا رغباتهم

أغلقت وزارة التعليم العالى والبحث العلمى، مساء اليوم، باب التسجيل للمرحلة الثالثة ضمن تنسيق القبول بالجامعات أمام باقى الناجحين فى الدور الأول للثانوية العامة لهذا العام، والمتخلفين من المرحلتين الأولى والثانية للتنسيق، على أن يتم فتح باب التسجيل مرة أخرى بعد إعلان نتيجة امتحانات الدور الثانى للثانوية.

وقال السيد عطا، رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالى والمشرف على التنسيق، إن 65 ألف طالب وطالبة سجلوا رغباتهم على موقع التنسيق ضمن أعمال المرحلة الثالثة، مشيراً إلى أنه سيتم إعلان نتائج الطلاب الذين تقدموا خلال الثلاثة أيام الماضية مع باقى الطلاب الناجحين بالدور الثانى للثانوية العامة «المرحلة الثالثة».

وعن تحويلات «تقليل الاغتراب»، قال عطا لـ«الوطن» إنه سيتم منح فرصة لطلاب المرحلتين الأولى والثانية الذين لم يستفيدوا من تحويلات تقليل الاغتراب خلال الفترة السابقة، للتقديم مع طلاب المرحلة الثالثة بعد فتح التحويلات لهم عقب إعلان نتيجة التنسيق.

وشهدت معامل الحاسب الآلى بجامعة القاهرة اليوم إقبالاً ضعيفاً من طلاب المرحلة الثالثة، حيث سجل أكثر من 70 طالباً وطالبة فقط رغباتهم فى معمل الدراسات والبحوث الإحصائية فى اليوم الثالث للتنسيق.

«عطا»: إعلان نتائج المتقدمين خلال الأيام الثلاثة الماضية مع باقى الناجحين فى «الدور الثانى» للثانوية العامة

وقال الدكتور محمد لطفى، مسئول معامل الحاسب الآلى بكلية الزراعة جامعة القاهرة، إن عدد الطلاب الذين قاموا بتسجيل الرغبات اليوم بلغ 55 طالباً وطالبة، منوهاً بـ«الانخفاض الملحوظ فى إقبال طلاب المرحلة الثالثة على المعمل مقارنة بالمرحلتين الأولى والثانية، حيث كان متوسط الإقبال بهما 60 طالباً وطالبة».

فيما شهدت معامل تنسيق كلية الآداب جامعة عين شمس إقبالاً متوسطاً، وقال أحمد طلعت مسئول معامل اللغات بكلية الآداب، إن عدد الطلاب الذين سجلوا رغباتهم 230 طالباً وطالبة.

من جانبه، قال أحمد حضر، مدير وحدة معامل المدينة الجامعية، إن عدد الطلاب الذين سجلوا رغباتهم 10 طلاب، لافتاً إلى أن عدد مَن تقدموا لسحب بطاقات الترشيح 35 طالباً وطالبة.

من جهة ثانية، أعلنت جامعة القاهرة اليوم عن خطوات الكشف الطبى والمستندات المطلوبة للطلبة الجدد فى العام الجامعى 2018/2019.

وقالت الجامعة، فى بيان اليوم، إن «على الطالب الدخول إلى موقع الكشف الطبى لجامعة القاهرة www.medcheck.cu.edu.eg، والضغط على تسجيل (البيانات، البحث) ثم إدخال الرقم القومى والرقم التأكيدى»، وبعدها يتم إدخال البيانات الشخصية واستكمال الاستبيان الطبى، وعلى الطالب أيضاً الاحتفاظ بالكود المكون من 14 رقماً والخاص به فقط، ويتم إدخال رقم التليفون والبريد الإلكترونى للحصول على كود الدفع الخاص بخدمة فورى، ومن ثَم طباعة استمارة الكشف الطبى».

وشهد اليوم الأول لتقديم طلاب الثانوية العامة إلى شعبة اللغة الإنجليزية بكلية التجارة جامعة عين شمس، إقبالاً كبيراً وسط استعدادات مكثفة من قبَل إدارة الكلية تحت إشراف الدكتور خالد قدرى عميد الكلية، والدكتور محمد عبدالفتاح وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، بهدف تسهيل الإجراءات على الطلاب وأولياء الأمور، وتقدم حتى الآن فى اليوم الأول أكثر من 800 طالب.

وفى شأن آخر، أعلن المجلس الأعلى للجامعات، اليوم، عن استمرار العمل بقواعد الترقية الحالية لأعضاء هيئة التدريس حتى عام 2019/2020، ومن ثم تتبعها «فترة انتقالية» يستمر العمل خلالها بنفس القواعد لحين إقرار قواعد جديدة. وذلك تعقيباً على ما نشرته مواقع التواصل الاجتماعى حول مقترحات جديدة لتطوير قواعد الترقيات للأساتذة والأساتذة المساعدين بالجامعات.