أطلق الإعلامي اللبناني سعيد الحريري، حملة بعنوان "احملوا وردة باللون الزهري في حفل إليسا"، المقرر إقامته غدا، ضمن حفلات مهرجان أعياد بيروت، بهدف مشاركتها فرحة انتصار تغلبها على مرض السرطان وتعافيها.

وقال الحريري عبر حسابه على التغريدات القصيرة "تويتر": "إلى كل من يحب إليسا وسيحضر حفلها يوم الجمعة 10 أغسطس في مهرجان أعياد بيروت، فلنحضر معنا وردة باللون الزهري ولنرفعها عاليًا وهي تغنى إلى كل اللي بيحبوني ولنهديها الحب والتضامن احتفالا بانتصارها على المرض الخبيث".

وكانت الفنانة اللبنانية "إليسا" أعلنت تعافيها من مرض سرطان الثدي من خلال فيديو كليب أغنيتها الجديدة التي تحمل اسم ألبومها الأخير "اللي كل اللي بيحبوني"، والذي أطلق منذ عدة أيام وحقق نسبة مشاهدة تجاوزت 6 ملايين مشاهدة خلال يومين من طرحه.

ولاقت الحملة نجاحًا كبيرًا واستحسانا من متابعي إليسا الذين توجهوا بالشكر للحريري على الفكرة، بالإضافة إلى العديد من الصحف والمجلات في الدول العربية.

ويرتبط لون الوردة باللون الزهري إشارة إلى ارتباط اللون بمكافحة سرطان الثدي، والذي يعني التضامن مع المرضى.