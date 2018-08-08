بالفيديو| هاني شاكر يتذكر ابنته الراحلة بعد إصابة إليسا بالسرطان

قال المطرب هاني شاكر نقيب الموسيقيين، إنه تأثر بسبب إعلان المطربة إليسا إصابتها بمرض السرطان.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي في برنامجه "العاشرة مساء" المُذاع عبر فضائية "دريم" أنه مر بتجربة مريرة تعايش من خلالها مع إصابة ابنته الراحلة بالسرطان قائلًا: "كانت شجاعة وحمولة وصبورة رغم شراسة المرض، وكانت لآخر وقت متمسكة بأن ربنا هياخد بإيدها ويشفيها ولكن قدر الله ما شاء فعل".

وتابع: "إليسا مرت بتجربة ثقيلة جدا طبعا لكن الحمد لله ربنا خرجها منها على خير والجميل إنها بتدي تفاؤل وأمل لكل الناس إن يبقى عندهم نفس الإحسان اللي حسته والثقة في ربنا وإنها تقدر تعدي الأزمة بإيمان كبير وربنا يكمل جميله معاها".