استقبل مسرح المحكى 1، حفل المطرب الفلسطينية دلال أبو آمنة.

وتشارك فرقة "ياستي" مع "أبو آمنة" ضمن فعاليات مهرجان القلعة الدولي السابع والعشرين للموسيقى والغناء، الذي تنظمه دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدي صابر، وذلك وسط حضور عدد كبير من الجمهور الذين حرصو على حضور أول حفل للمطربة بالقاهرة.