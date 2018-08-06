توجهت الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، إلى القلعة لمتابعة فعاليات مهرجان قلعة صلاح الدين للموسيقى والغناء بحضور الدكتور مجدي صابر، رئيس دار الأوبرا المصرية.

وأشادت عبد الدايم، في تصريحات صحفية لها، اليوم، بالتنظيم والتنوع في برنامج الحفلات والاهتمام بالمطربين الشباب مع كبار النجوم المصريين والعرب.

ووصفت المهرجان بأنه يعكس الصورة الحضارية لمصر من خلال تلاحم الجمهور مع الفنون بين أسوار القلعة التي أصبحت حصن جديد للدفاع عن الفن والذوق العام.

وأرجعت "عبد الدايم" نجاح المهرجان ووصوله إلى أولى خطوات العالمية إلى الجمهور المصري الذي يحضره يوميا الآلاف من أجل أن يستمتع بالفن الراقي وهو ما تسعى إليه وزارة الثقافة بهدف تحقيق العدالة الثقافية بين جموع المواطنين.

وطالب بعض الحضور من محافظات اﻹسماعيلية والمنوفية وبورسعيد وزيرة الثقافة بأن تضم محافظاتهم مهرجانا غنائيا وموسيقيا مثل مهرجان القلعة، ووعدت "عبدالدايم"، بدراسة مطلبهم.