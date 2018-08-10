دعا الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، كبار الفنانين في مصر إلى جلسة نقاشية للتحاور حول مستقبل الدراما في مصر، قائلًا: "عشان محدش فاهم حاجة السوق رايح فين".

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي جابر القرموطي في برنامجه "مانشيت القرموطي" المذاع عبر فضائية "النهار" أنه اتفق مع مجلس إدارة النقابة على دعوة النجوم الكبار للتناقش على مستقبل الدراما في مصر: "الناس مش هتبطل أكل ولا هتبطل فرجة".

وتابع: "هنقعد مع بعض ونقعد مع الفنانين الكبار ونشوف اللي لينا واللي علينا وهنقعد مع رابطة الإنتاج عشان نعرف إحنا رايحين على فين وفيه حالة ضبابية في الوسط".