ضبط عاطل متهم بسرقة هواتف محمولة من مساكن بالمنيا

ألقت أجهزة الأمن بالمنيا، القبض على عاطل، متهم بسرقة هواتف محمولة من داخل المساكن، بمركز سمالوط.

تلقى اللواء مجدي عامر مدير الأمن إخطارًا من مأمور مركز شرطة سمالوط غرب، بورود معلومات إلى وحدة المباحث، بارتكاب "محمد. ش. ح"، 28 عامًا، عاطل، العديد من وقائع سرقات المساكن متخذًا من دائر المركز مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامي.

وبتقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة الثابتة والمتحركة، تم ضبط المتهم وبحوزته 3 هاتف محمول.

وبمواجهة المتهم، بما جاء بالتحريات وما أسفر عنه الضبط والتفتيش، أقر بصحتها، وقرر أن الهواتف المحمولة المضبوطة بحوزته هي من متحصلات جرائمه، وأرشد عن أماكن المساكن التي قام بالاستيلاء منها على تلك الهواتف.

وتحرر محضر بالواقعة، وتم استدعاء المجني عليهم وبعرض الهواتف المحمولة تعرفوا عليها، وأضافوا بقيام مجهول بسرقتها في وقت متأخر من الليل، وتم التحفظ على المضبوطات، وتولت النيابة العامة لتباشر التحقيقات.