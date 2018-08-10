أعلنت وزارة الموارد المائية والري، أنها نظمت زيارة ميدانية لوفد البرلمان الإفريقي إلى محافظة الفيوم والقناطر الخيرية ومركز التدريب الإقليمي والدراسات المائية بمدينة 6 أكتوبر، ومركز التنبؤ بالفيضان بمبنى الوزارة، مساء أمس.

جاءت هذه الزيارة في إطار خطة الوزارة الهادفة إلى تفعيل آليات التعاون المشترك مع الدول الإفريقية عامة ودول حوض النيل خاصة، في مجالات الموارد المائية.

واستهل وفد البرلمان الإفريقي جولته الميدانية في الساعات الأولى من صباح اليوم، بزيارة لقرية سيلا محافظة الفيوم، لتفقد مشروعات تطوير الري من خلال نظم الري الحديثة التي تقوم أجهزة الوزارة بتنفيذها بأراضي الفيوم، عقب ذلك زار الوفد مركز التدريب الإقليمي والدراسات المائية بمدينة 6 أكتوبر التابع للوزارة، والذي يعمل تحت مظلة "يونيسكو" حيث تم التعرف على أحدث البرامج التدريبية والنماذج الرياضية المستخدمة في تدريب الكوادر الفنية من أبناء دول الحوض، كذلك تعريفهم بأحدث الوسائل التكنولوجية المستخدمة في مجالات الموارد المائية، وتصميم مشروعات الري المختلفة وكيفية التعامل معها.

كما تضمنت الجولة زيارة وفد البرلمان الإفريقي إلى مركز التنبؤ بالفيضان بمبنى الوزارة؛ للتعرف على أهم أهداف المركز، والتي تتضمن متابعة حالة الفيضان لنهر النيل وإعداد السيناريوهات والبدائل المناسبة للمحاكاة والتنبؤ بفيضان النيل، بالإضافة إلى دراسة وتقييم تأثيرات التغيرات المناخية على الإيراد المائي لتعظيم الاستفادة من الموارد المائية، وإعداد نشرات دورية للتنبؤ بالأمطار من خلال وحدة الإنذار المبكر للسيول لمواجهة مخاطرها.

واختتم الوفد الإفريقي جولته بزيارة القناطر الخيرية؛ للتعرف على أحد أهم مشروعات الري ممثلة في قناطر الدلتا والرياحات الأربعة، والتي تقوم بعملية تنظيم وتوزيع المياه لكل الزمامات بالوجه البحري على فرعي دمياط ورشيد، كما توجه الوفد لزيارة المركز القومي لبحوث المياه ومعاهده المختلفة، والذي يعد الذراع البحثية للوزارة فيما يخص مشروعات الموارد المائية التي تقوم الوزارة بتنفيذها.

وأشاد وفد برلمان الإفريقي بمشروعات الوزارة في مجال الموارد المائية، وتعظيم الاستفادة منها والحفاظ عليها، وتدريب الكوادر الإفريقية وإمدادهم بالخبرات اللازمة في مجال الموارد المائية، بما لدى الوزارة من خبرات فنية كبيرة في مجال تنفيذ المشروعات المائية المختلفة.