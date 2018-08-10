في ضوء توجيهات الدكتور طارق شوقي وزير التربيه والتعليم والتعليم الفني بتأهيل العاملين علي التكيف والتفاعل مع المعطيات الجديدة للعصر الرقمي وتنميتهم مهنيًا ليكونوا مزودين بالخبرات، والمعارف، والمهارات التي تعينهم علي مواجهة التحديات الحالية والمستقبلية المرتبطة بالتعليم، ولا سيما وأن تطويرهم وتنميتهم مهنيًا ينعكس على إعداد الخطة التدريبية القادمة.

صرح الإعلامي أحمد خيري المتحدث الإعلامي باسم الوزارة، أن الإدارة المركزية لمركز إعداد القيادات التربوية قامت بتنظيم ورشة عمل بعنوان (مهارات إدارة الحياة المهنية في العصر الرقمي) بقيادة الدكتور أحمد حشيش رئيس الإدارة المركزية لمركز إعداد القيادات التربوية؛ لنشر الوعي بمقتضيات خطة تطوير التدريب الجديدة، وإشراف الأستاذ حسن خطاب مدير عام الإدارة العامة للتنمية المهنية، والأستاذ أسامة الشعراوى مدير عام إدارة شئون المركز وضبط الجودة.

وفى سياق متصل، أكدت الدكتورة هالة محمد مكرم مخطط برامج إدارة التخصيصية والتي قامت بتنفيذ الورشة أنها تهدف إلى رفع كفاءة العاملين من داخل الإدارة المركزية وتنمية مهاراتهم المهنية لمواكبة متطلبات العصر الرقمي وتمكينهم من قيادة التغيير لخطة التنمية المستدامة 2030، حيث تناولت الورشة (التعريف بملامح العصر الرقمي، ومتطلبات الحياة المهنية في العصر الرقمي، والتعريف بمهارات إدارة الحياة المهنية في العصر الرقمي (C.V)، ودروس النجاح في الحياة المهنية من واقع التجارب والممارسة).