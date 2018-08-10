أعلنت الجامعة الألمانية بالقاهرة عن تنظيم مسابقة "شباب المصممين والمبدعين في مصر والوطن العربي" والتي تهدف إلى دعم شباب المبدعين من أجل تصميم منتج مبتكر يعكس ارتباط الفن بالحياة.

والجدير بالذكر أن لجنة تحكيم المسابقة تتشكل من عدد الخبراء من خارج الجامعة، وسيتم اختيار ثلاثة أعمال للفوز بجوائز المسابقة المقدمة من رئيس مجلس أمناء الجامعة الألمانية بالقاهرة الأستاذ الدكتور أشرف منصور.

ويحصل صاحب المركز الأول على جائزة قيمتها 50 ألف جنيه، بينما يحصل صاحب المركز الثاني على جائزة قيمتها 30 ألف جنيه، فيما يحصل صاحب المركز الثالث على جائزة قيمتها 20 ألف جنيه.. وسوف يتم عرض الأعمال الفائزة والأعمال المتميزة على هامش مهرجان التصميم والفنون السنوي للجامعة الألمانية بالقاهرة فى أكتوبر المقبل، كما ستقوم لجنة دولية بترشيح بعض هذه الأعمال للعرض بمقر الجامعة الألمانية ببرلين.

وعرض البيان الشروط والضوابط المنظمة للتقدم إلى المسابقة، والتي جاء في مقدمتها أن يكون التصميم مبتكرا وجديدا وغير منقول، وأن يكون قابلا للتصنيع، وأن يكون عمر المصمم من 18 إلى 35 عاما.. مشيرًا إلى أن التقدم للمسابقة متاح اعتبارًا من يوم 8 أغسطس وحتى يوم 7 سبتمبر المقبل.