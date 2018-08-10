أحيا النجم حكيم، حفل غنائي فى الساحل الشمالى، وسط حضور عدد كبير من عشاقه.

وقدم "حكيم" في الحفل عدد من أهم اغانيه مثل: "قاسي وعم سلامة ونار وأفرض مثلا".