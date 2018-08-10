تسجيل الدخول
البرلمان
سياسة
محافظات
أسوان
قنا
سوهاج
أسيوط
المنيا
بني سويف
الفيوم
القليوبية
الدقهلية
كفر الشيخ
البحيرة
الغربية
الشرقية
دمياط
السويس
الإسماعيلية
بورسعيد
جنوب سيناء
شمال سيناء
الإسكندرية
مرسى مطروح
البحر الأحمر
الأقصر
المنوفية
الوادي الجديد
كل أخبار المحافظات
الدولة
العرب و العالم
حوادث
رياضة
المزيد +
منوعات
فن وثقافة
اقتصاد
تحقيقات وملفات
سيارات
مجتمع
الانتخابات
أي خدمة
الملفات التفاعلية
ألبومات الصور
حكاوينا
النسخة الورقية
حظك اليوم
مواقيت الصلاة
حالة الطقس
×
أحدث الأخبار
تقرير دولي: ملايين الأشخاص يعانون من العبودية الحديثة
حماس: التهدئة مع إسرائيل لا تشمل مسيرات العودة
عاجل| وفاة زوج الفنانة فاتن حمامة
وزير إيطالي سابق يعزو تراجع الليرة التركية لسطوة أردوغان
تحت ضغط العقوبات الأمريكية.. إيران تلجأ إلى تركيا
المتحف الزراعي ينظم دورات تدريبية في مجال الإرشاد السياحي والمتحفي
اختيارات الوطن
دليل الحجاج| لماذا أصبح رمي الجمار من أركان الحج؟
بعد خروجه من سباق أفلام موسم العيد.. 5 أسباب وراء تأجيل "122"
بين "رافي بركات" و"الملك الذهبي".. تاريخ محمد صلاح مع القراءة
من هو القس الأمريكي أندرو برونسون الذي أشعل الأزمة بين أمريكا وتركيا؟
دراسة: "الأزرق" الصادر من شاشات الهواتف يصيب بالعمى
منها ميلاد ذى الحجة.. 4 ظواهر فلكية تشهدها الأرض في الساعات القادمة
الأكثر قراءة
جثة داخل محول كهرباء تقود للكشف عن جريمة سرقة في الدقهلية
بعد "أبو النجا وهجرس".. صور ورطت نجوم في الحب والأخونة والتطبيع
بعد استجابة السيسي.. سر اختيار معهد ناصر لإجراء جراحة "الطفلة مروة"
آخرها علاج "الطفلة مروة".. 7 لفتات إنسانية من السيسي لأبناء شعبه
الفقي: يوم إجازة زيادة للموظفين يوفر على الدولة 6 مليارات جنيه سنويا
بعد "الملك الذهبي".. لماذا يهتم صلاح بالتاريخ والتنمية البشرية؟
شارك برأيك.. هل توافق على تخفيض أيام عمل موظفي الحكومة؟
مفيد فوزي: مبارك كان وطنيا 100%.. ورجال أعمال أساءوا لتاريخه السياسي
بالفيديو| عمرو دياب يطرح برومو أغنيته الجديدة "كل حياتي"
"حلا شيحة" تجدد الصراع بين المثقفين والسلفية بشأن "الحجاب"
«أُم» تتجرد من مشاعر الأمومة وتطعن طفلها بزجاجة: «كنت بأدِّبه»
«الصيادلة» ترد على فيديو «الأدوية المحظورة» ببلاغ.. و«الوطن»: اتبعنا معايير مهنية دون تعميم
عاجل