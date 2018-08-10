أحال الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، اليوم الجمعة، 224 من العاملين بمستشفى فاقوس المركزي، لتغيبهم عن العمل.

وأناب الدكتور محمد يوسف مدير عام الطب العلاجي بالمرور على مستشفى فاقوس المركزي يرافقه الدكتور أشرف عبد الله حسن بإدارة الطب العلاجي، بكر أبو بكر، محمد عبد الغنى، محمد أحمد بإدارة المتابعة بالمديرية وتم المرور على جميع أقسام المستشفى المختلفة وتبين وجود نقص فى بعض مستلزمات مكافحة العدوى بالمستشفى وتم توفيرها علي أثناء المرور.

جرى رصد غياب 224 من العاملين بالمستشفى منهم 114 طبيبًا وأخصائي علاج طبيعي وصيدليا، 76 من هيئة التمريض، 34 من الإداريين والفنيين والعمال.