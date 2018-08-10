أعلن السيد أحمد سويلم، وكيل وزارة التربية والتعليم، عن الانتهاء من تجهيز 10 لجان على مستوى المحافظة بواقع لجنة بكل إدارة تعليمية، وتشكيل اللجنة الثلاثية لمتابعة أعمال امتحانات الدور الثاني للشهادة الثانوية العامة برئاسته، والانتهاء من تشكيل غرفة العمليات لمتابعة الامتحانات تحت رئاسته.

وأضاف سويلم، في بيان، اليوم، أنه جرى تجهيز استراحات المحافظة والبالغ عددها 21 استراحة على مستوى الـ10 إدارات التعليمية والإشراف على تجهيزها لاستقبال المراقبين والمراقبين الأوائل والملاحظين وتزويدها بكافة سبل الإعاشة وتوفير سبل الراحة.

وأكد سويلم أنه جرى استئناف تفعيل بروتوكول التعاون المعتمد من محافظ دمياط بين ديوان عام المحافظة ومديرية التربية والتعليم والمديريات المعاونة في الامتحانات "الداخلية، الصحة، التموين، الشؤون الاجتماعية"، كما جرى التشديد على كافة الإدارات التعليمية برفع درجة الاستعداد القصوى للاستعداد للامتحانات وتوفير كل سبل الراحة لأبنائنا الطلاب.