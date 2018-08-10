قالت الدكتورة سامية حسين، رئيس مصلحة الضرائب العقارية، إن قانون الضريبة العقارية صدر منذ عام 2008، مشيرة إلى أن صدور لائحته التنفيذية كان في عام 2009.

وعن العقارات التي لا يمكن تحصيل الضرائب منها، قالت رئيس مصلحة الضرائب العقارية، خلال حوارها مع الإعلامي مصطفى بكري، مقدم برنامج "حقائق وأسرار"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"، إنه لا يمكن تحصيل الضرائب من العقارات المملوكة للدولة أو العقارات المملوكة للأفراد لكن صدر في حقها حكم قضائي بنزع الملكية.

وأكد رئيس مصلحة الضرائب العقارية، عدم فرض ضرائب عقارية على مدافن الموتى، أو الوحدات السكنية غير الجاهزة للسكن أو غير كاملة التشطيب.

وأشارت إلى أنه يجرى تقدير الضريبة العقارية بناءًا على المنطقة الموجودة بها، وليس التشطيب.