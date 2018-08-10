أعلن محمد عطية، وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالقاهرة، ومدير المديرية، نتيجة تنسيق المرحلة الأولى لرياض الأطفال على مواقع الإدارات التعليمية حيث تضم القاهرة 32 إدارة تعليمية.

وقال عطية في تصريحات لـ"الوطن"، أن نتيجة القبول تختلف من إدارة لأخرى حسب الكثافة، مؤكدا أن بعض الإدارات تقبل من سن 5 سنوات و3 شهور وإدارات أخرى تقبل من 5 سنوات و9 شهور.

وشدد "عطية" على أن المديرية بالتعاون مع الإدارات التعليمية تبذل كل الجهود من أجل استيعاب الأطفال فى كل إدارة تعليمية، مشيرا إلى أن العام الأول الذي يطبق فيه هذا النظام لإتاحة الفرصة لكل إدارة تنسيق الأطفال التابعين لها تيسيرا على أولياء الأمور وتخفيفا على الأطفال.