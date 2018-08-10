أصدر اللواء فريد مصطفي، مدير أمن كفر الشيخ، مساء اليوم، حركة التنقلات الداخلية لإدارة البحث الجنائي بمراكز وأقسام الشرطة على مستوي المحافظة.

شملت الحركة الإبقاء على العميد محمد الصاوي، وكيلًا لإدارة البحث الجنائي بالمديرية، والعقيد توفيق جاد، رئيسًا لفرع البحث الجنائي بالحامول، والعقيد أشرف النويشي، رئيسًا لقسم التحريات بإدارة البحث الجنائي.

وتضمنت الحركة نقل العقيد أيمن بكري، رئيس مباحث تأمين الطرق، رئيسًا لفرع البحث الجنائي بدسوق، والعقيد علاء سليم، مفتش فرع البحث الجنائي بدسوق، رئيسًا لمباحث تنفيذ الأحكام، والعقيد إسلام البدوي، رئيسًا لقسم الرقابة الجنائية، والعقيد وائل الأشوح، قسم المباحث الجنائية بالمديرية، والمقدم أحمد راشد، رئيس مباحث قسم الأسلحة غير المرخصة، إلى قسم المباحث الجنائية بالمديرية،والمقدم محمد صادق، رئيس مباحث قسم أول كفر الشيخ، إلى قسم المباحث الجنائية بالمديرية، والرائد محمد عبدالعاطي، رئيسًا لمباحث مكافحة جرائم الأموال العامة، والرائد أحمد زعلوك، فرع البحث الجنائي بدسوق.

‎كما شملت الحركة أيضًا الإبقاء على المقدم صلاح الذكير، رئيسًا لمباحث المرور، والمقدم هشام راشد، رئيسًا لمباحث الرياض، والمقدم عمرو علام، رئيسًا لمباحث مركز دسوق، والرائد رامي شرف الدين، رئيسًا لمباحث مركز كفر الشيخ، والرائد ضياء راشد، رئيسًا لمباحث قسم ثانٍ كفر الشيخ، والمقدم محمد دومة، رئيسًا لمباحث التموين، والرائد هشام السمادوني، رئيسًا لمباحث قسم دسوق، والرائد حمدي أبو رية، رئيسًا لمباحث مركز سيدي سالم، والرائد كمال المضني، رئيسًا لمباحث مكافحة المخدرات، والرائد مصطفى منيسي، رئيسًا لمباحث المصنفات الفنية.

وشملت الحركة نقل الرائد محمد إبراهيم قطاطو، رئيس مباحث بندر بيلا، رئيسًا لمباحث مركز شرطة بيلا، والرائد محمد عبدالعزيز، رئيس مباحث مركز شرطة بيلا، رئيسًا لمباحث مركز الحامول، والرائد سعد اللبيشي، رئيس مركز الحامول، رئيسًا لقسم أول كفر الشيخ، والرائد محمد سمير، رئيس مباحث قلين، لمباحث تأمين الطرق، والرائد عمرو الشراكي، رئيس مباحث رعاية الأحداث، رئيسًا لمباحث المرافق، والنقيب أحمد مصطفى خلف، معاون مباحث قسم ثاني كفر الشيخ، رئيسًا لمباحث رعاية الأحداث، والنقيب أحمد مصطفى عمر، وكيل مباحث المرور، معاونًا لقسم أول كفر الشيخ.

وتضمنت الحركة تعيين الرائد هيثم الهياتمي، رئيسًا لمباحث بندر بيلا، والنقيب أحمد أبو عريضة، رئيسًا لمباحث قلين، والنقيب أحمد البسيوني، رئيسًا لمباحث مركز فوة، والرائد أحمد حجازي، رئيسًا لمباحث مكافحة جرائم الآداب العامة.