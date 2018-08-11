أقيمت مساء الجمعة، ثلاث حفلات متتالية ضمن فعاليات مهرجان القلعة الدولي الـ 27 للموسيقى والغناء، الذي تنظمة دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدي صابر.

بدأ الحفل الأول في الثامنة مساءً على مسرح المحكى 1، قدم خلاله نجوم فريق عمدان النور؛ تامر مصطفى ويحيى نديم، مجموعة متميزة من أشهر أعمالهم؛ "لما تقوم الصبح"، "مسارح وسيما"، "سيرة الأراجوز"، "البلياتشو"، "مربعات"، وختموا الحفل بأغنية عايش.

بعدها أحيا النجم الشاب محمد حسن الحفل الثاني في حضور جماهيري كبير، بدأ بمقتطفات منوعة من أروع أغاني العندليب الأسمر عبدالحليم حافظ منها "سواح، على قد الشوق، قارئة الفنجان" التي رددها معه الجمهور، تلاها ميدلي لأشهر أغاني النجم عمرو دياب منها "تعالى، مالك، خلينا نشوفك، يدق الباب، مابلاش نتكلم في الماضي وميال".

بعدها قدم باقة مختارة من أغاني التراث هي "أما براوة، ع الحلوة والمرة"، ومن الأغاني المعاصرة قدم أغنية يونس للنجم محمد منير، وغريبة الناس للمطرب وائل جسار، بعدها تغنى حسن على أنغام المزمار الصعيدي بأغنية عبدالودود للفنان دريد لحام التي أهداها إلى جنود الجيش المصري.

طلت النجمة نادية مصطفى التي ظهرت بكامل لياقتها الفنية، وشدت بنخبة مختارة من أشهر أعمالها التي قدمتها على مدار مشوارها الفني بجانب أغاني الزمن الجميل هي "وحشتوني، مالي" لوردة الجزائرية، "الصلح خير، ليه كده، مسافات، سلامات، جاي في إيه"، واختتمت الحفل بالأغنية الوطنية "يا أغلى اسم في الوجود".