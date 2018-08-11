بالأسماء| اعتماد حركة ضباط مباحث الدقهلية

اعتمد اللواء محمد حجي مدير أمن الدقهلية، أمس، حركة التنقلات الداخلية لضباط المباحث بنطاق المحافظة والتي وضعها اللواء محمد شرباش مدير مباحث المديرية.

وأكد مصدر أمني أن الحركة الداخلية راعت البعد الاجتماعي للضباط جميعها كما كانت الكفاءة هي المعيار الأساسي في اختيار الضباط بالأماكن التي تم نقلهم.

وكانت على النحو التالي، عقيد أحمد العجوز رئيس مباحث الأموال العامة، مقدم علاء شلش مباحث التموين، مقدم محمد ورداني وكيل فرع الجنوب، مقدم وليد الطنبولي رئيس قسم مكافحة الأسلحة والذخائر، المقدم هاني أبو ليلة رئيس مباحث تأمين المستشفيات، مقدم محمد منير مفتش مباحث قسم ثان، مقدم أحمد رمضان رئيس مباحث السيارات، مقدم أحمد سليم رئيس مباحث الأحداث والرعاية اللاحقة، مقدم عمر عامر وكيل فرع بحث شرق، مقدم عمرو إسماعيل رئيس مباحث الطرق والمنافذ، مقدم محمد الحسيني رئيس فرع شرق الدقهلية، مقدم خالد القاضي رئيس فرع غرب الدقهلية، مقدم علي أبو شعيشع قسم تنفيذ الأحكام بالمديرية.

رائد أمير البطراوي وكيل قسم المخدرات، رائد محمد حماد رئيس مباحث الستاموني، رائد أحمد شبانة وكيل قسم التحريات، رائد أحمد النجار رئيس مباحث السنبلاوين، رائد أكرم صيام وكيل الأموال العامة، رائد أحمد سالم رئيس مباحث المسطحات، رائد يوسف صبري رئيس مباحث بلقاس، رائد حسام عبدالمنعم رئيس مباحث محلة دمنة، رائد أحمد السادات رئيس مباحث طلخا، رائد أحمد فتحي وكيل فرع بحث غرب، رائد أحمد القلا رئيس مباحث تمى الأمديد، رائد أحمد القباني رئيس قسم العمليات، رائد أحمد خضير رئيس مباحث المنزلة، رائد أسامة توفيق رئيس مباحث السجون المركزية، رائد أحمد فريد رئيس مباحث مركز ميت غمر، رائد محمد فؤاد منصور وكيل قسم العمليات ورئيس المساعدات الفنية بالعمليات.

رائد عمر سليمان رئيس مباحث المطرية، رائد محمد فتحي صالح رئيس مباحث ميت سلسيل، رائد أحمد الجندي رئيس مباحث بني عبيد، رائد محمد الهلالي رئيس مباحث قسم ميت غمر، رائد إسلام سعد مباحث تنفيذ طلخا، رائد أحمد الشارود رئيس مخدرات فرع الجنوب، عقيد عصام أبو عرب رئيس مباحث الآداب، عميد أحمد الشلتاوي وكيل قسم المباحث الجنائية.