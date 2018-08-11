بالفيديو| القرموطي عن الإعلام: "إحنا بنخرب البيوت بسبب بعض الأخبار"

استنكر الإعلامي جابر القرموطي خلال حلقة الجمعة من برنامجه "مانشيت القرموطي" المذاع عبر فضائية "النهار" ما تم تداوله في أحد المواقع عن زواج الدكتور محمد عبدالوهاب زوج الفنانة الراحلة فاتن حمامة من الإعلامية سلمى الشماع، والذي رحل عن عالمنا بالأمس.

وقدم القرموطي اعتذاره للدكتور محمد عبدالوهاب رغم وفاته وقدم الاعتذار لأسرته، ولأسرة الفنانة الراحلة فاتن حمامة بسبب هذه الشائعة، وأيضًا قدم القرموطي اعتذاره للإعلامية سلمى الشماع.

وتابع القرموطي: "إحنا إعلام بنخرب البيوت في بعض القضايا وبنخرب البيوت في بعض الأمور وبنخرب بيوت في بعض الأخبار".