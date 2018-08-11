قال الطيار أحمد عادل رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، إن مصر بصدد شراء 33 طائرة نقل ركاب جديدة لإحلال وتجديد أسطول الشركة.

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامي أسامة كمال في برنامج "مساء dmc" المذاع عبر فضائية "dmc" أنه سيتم تحديث 50% من أسطول الشركة حتى عام 2023 وسيتم تحديث الجزء الثاني من الأسطول من عام 2023 لـ2027.

وأوضح رئيس شركة مصر للطيران تحديث الأسطول يشمل شراء طائرة بوينج 787 الضخمة والمعروفة إعلاميًا بطائرة الأحلام، والتي ستصل مطار القاهرة في مارس 2019.

ولفت عادل إلى أنه سيتم تحديث أسطول النقل الجوي الداخلي لشركة مصر للطيران إكسبريس وستصل 12 طائرة جديدة العام المقبل لتحديث أسطول للنقل الداخلي.