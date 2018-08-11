صابرين عن الفنانين: "دموعنا قريبة جدا.. إحنا حساسين قوي"

قالت الفنانة صابرين، إن الفنانين هم أكثر الناس مشاعر وأحاسيس: "إحنا بني آدمين عاديين، بالعكس إحنا أكتر مشاعر وأكتر أحاسيس من أي حد، ولما أعمل شخصيات مختلفة في حياتي لازم أحس بكل الشخصيات".

وأضافت خلال لقائه مع الإعلامي أسامة كمال في برنامج "مساء dmc" المذاع عبر فضائية "dmc" أنها تراقب الخادمة التي تعمل معها في المنزل في أوقات فرحها وحزنها لتكون على استعداد لتقليدها في أي دور: "البنت اللي معانا في البيت براقبها وقت الحزن ووقت السعادة لأن ممكن ييجي لي دور وممكن أقلدها".

وتابعت: "دموعنا قريبة جدا، ممكن نكتئب أكتر وإحنا حساسين يا أستاذ أسامة قوي".