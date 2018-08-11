نقلت CNN عن الشرطة في سياتل بالولايات المتحدة الأمريكية، أن مقاتلتين F-15 لاحقتا طائرة أقلعت من مطار سياتل تاكوما، فجر الجمعة، دون الحصول على إذن بالإقلاع، قبل أن تسقط وتتحطم، لافتة إلى أن المقاتلتين لم تطلقا النار على الطائرة.

وأشارت الشرطة إلى أن سارق الطائرة ميكانيكي يبلغ من العمر 29 عاما ومعروف الهوية، دون تقديم تفاصيل إضافية عن اسمه، مشيرة إلى أن الحادث عمل انتحاري ولا علاقة له بالإرهاب، بالإضافة إلى أنه قام بهذا العمل وحيدا.

وأضافت الشرطة أن الطائرة من طراز Q-400 وتتسع لـ75 شخصا، ولم يكن على متنها أي ركاب أو أفراد طاقم خلال عملية السرقة، وأن التحطم سببه عدم خبرة الميكانيكي بالطيران.