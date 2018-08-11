قال الدكتور حسين عبدالهادي عضو مجلس نقابة أطباء الأسنان، إنه قد صدر قرار من الجمعية العمومية للنقابة بعدم اعتماد خريجي الجامعات الخاصة بسبب زيادة الأعداد، وأن القانون نص على أن يكون طبيب الأسنان المعتمد خريج الجامعات الحكومية.

وأضاف عبدالهادي، خلال حواره لبرنامج "هذا الصباح"، المذاع على شاشة "إكسترا نيوز" أنه لابد من تكافؤ الفرص، فلا يمكن أن يتساوى الحاصلين على 50% و60%، بنظرائهم من خريجي الجامعات الحكومية، وأن عام 2020 سيكون عام البطالة لأطباء الأسنان ومتوقع إلغاء الحكومة لتكليفهم، وهم يبلغون حاليا 50 ألف طبيب.

وتابع أن عدد كبير من أطباء الأسنان يعجز عن التسجيل للدراسات العليا بسبب العجز في عدد أعضاء هيئة التدريس، مشيرا إلى أنهم طالبوا بإجراء اختبار لكل خريجي كليات طب الأسنان، وهو من شأنه أن يجعل أطباء الأسنان لهم كفاءة عالية.

واستكمل عبدالهادي، أن هناك كليات طب أسنان من أعلى ما يكون وكذلك حكومية، و"البورد المصري" سيساعد على الفرز وتحديد الأفضل والأكفأ، مشيرا إلى أن مؤتمر لنقابة أطباء الأسنان الأكبر في افريقيا لدعم السياحة العلاجية في مصر.. وينافس أكبر المؤتمرات في العالم، وأن مصر من أقل الدول في أسعار طب الأسنان ومن أعلاها كفاءة.

وأوضح أنه خلال العشرين سنة الأخيرة حدثت طفرة في طب الأسنان على صعيد التكنولوجيا، ولم يعد طبيب الأسنان مخيفا، وأهم شيء التأكد من جهاز التعقيم لدى الطبيب، ويجب غسل الأسنان مرتين يوميا على الأقل، وبعد تناول الطعام بنصف ساعة، وأنه يجب أن يذهب الناس لطبيب الأسنان كل ستة أشهر على الأكثر.