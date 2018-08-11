تنطلق اليوم السبت، 21 رحلة جوية عبر شركة مصر للطيران تنقل 4480 حاجا من حجاج بيت الله الحرام إلى الأراضي المقدسة.

وكشفت مصادر خاصة بالصالة الموسمية للحج والعمرة برئاسة مكي محمد عسكر إن هناك 11 رحلة إلى جدة، و9 إلى المدينة المنورة، ورحلة واحدة من مطار شرم الشيخ، كما أن جميع المطارات المصرية تعمل على راحة حجاج بيت الله الحرام خاصة كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة.

يأتي ذلك فيما كشفت مصادر خاصة بمطار القاهرة الدولي، أن السلطات الأمنية قامت صباح اليوم بالتنسيق مع الجهات المعاونة لتسهيل وتيسير إجراءات سفر ووصول الركاب بجميع مبانى المطار، خاصة في ظل الكثافة الركابية والجوية التي يشهدها مطار القاهرة الدولي في الوقت الراهن بمناسبة انطلاق رحلات الحج إلى الأراضى الحجازية المقدسة، كما شددت السلطات الأمنية من اجراءات الأمن بمداخل ومخارج المطار لملاحقة الخارجين على القانون، وتنظيم عملية دخول المسافرين والسائحين للبلاد.

وأكدت المصادر أن السلطات الأمنية تشن حاليا حملات مختلفة في أوقات متعددة لضبط المخالفين وتحرير المحاضر المرورية لضبط إيقاع سير السيارات بالطرقات المؤدية إلى صالات السفر والوصول وجرجات السيارات.