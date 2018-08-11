بدأت رحلات سفر عمالة خدمة الحجاج عن طريق الخط الملاحي "سفاجا - ضبا"، بعد الدفع بعبارتيي "محبة" و"الرياض"، لنقل العمالة المتزايدة لتأخرهم بسبب عطل فني مفاجئ بالعبارة "أمانة"، تزامنا مع بدء موسم الحج.

وقال اللواء هشام أبوسنة، رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر، إن الميناء رفع حالة الطوارئ القصوى لاستقبال جميع العمالة لخدمة الحجاج، مشيرا إلى أن ميناء سفاجا شهد أمس سفر نحو 2100 راكب، بعد تجهيز قرية خدمة الركاب بسفاجا تزويدها بالأغذية والمشروبات وعمالة النظافة، لاستقبال الركاب حتى موعد السفر لمنع وجودهم أمام بوابات الميناء.

وأكد أبوسنة، في تصريحات لـ"الوطن"، أن رحلات أفواج الحجاج مستمرة على الخط الملاحي "نويبع - العقبة"، مشيرا إلى أن غرفة العمليات المركزية بالموانئ لم تستقبل أي شكاوى بوجود معوقات تؤثر على حركة نقل الحجاج، ووصل عددهم حتى الآن نحو 6 آلاف و500 حاج سافروا عن طريق رحلات عبارتي "آيلة" و"سينا".