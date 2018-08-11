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الوطن

مآسي المقدسيات مع أطفالهن الأسرى

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وكيل أول "العلميين" لـ"الوطن": اجتماعنا اليوم بمثابة عتاب ودي

وكيل أول "العلميين" لـ"الوطن": اجتماعنا اليوم بمثابة عتاب ودي

"الإسكان": بيع محلين وصيدلية بأخميم الجديدة.. وسعر المتر بـ21 ألف جنيه

"الإسكان": بيع محلين وصيدلية بأخميم الجديدة.. وسعر المتر بـ21 ألف جنيه

"الإسكان": 54 مليون جنيه لإحلال وتجديد محطات مياه أسيوط خلال 2018

"الإسكان": 54 مليون جنيه لإحلال وتجديد محطات مياه أسيوط خلال 2018

محافظ بني سويف يستقبل وزير الزراعة لافتتاح موسم جني القطن

محافظ بني سويف يستقبل وزير الزراعة لافتتاح موسم جني القطن

الملك سلمان يأمر باستضافة 1000 حاج من أسر شهداء الجيش والشرطة

الملك سلمان يأمر باستضافة 1000 حاج من أسر شهداء الجيش والشرطة

بالصور| عامل ينجو من الموت بعد اختراق رمح حديدي جمجمته

بالصور| عامل ينجو من الموت بعد اختراق رمح حديدي جمجمته

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أطفال يتنافسون على لقب «الأشيك».. والجوائز «تاج وسكارف»

أطفال يتنافسون على لقب «الأشيك».. والجوائز «تاج وسكارف»

«الجيم» يؤدى إلى الاكتئاب

«الجيم» يؤدى إلى الاكتئاب

الكعبة تستعد لـ«عرفة» بتطريز حديث للكسوة

الكعبة تستعد لـ«عرفة» بتطريز حديث للكسوة

طلاب علوم يحاربون فيروس «سى» فى الإسكندرية بـ«البالطو الأبيض»

طلاب علوم يحاربون فيروس «سى» فى الإسكندرية بـ«البالطو الأبيض»

المدارس استبعدت «المستوى الرفيع».. وألزمت أولياء الأمور بدفع ثمنه

المدارس استبعدت «المستوى الرفيع».. وألزمت أولياء الأمور بدفع ثمنه

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