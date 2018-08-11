أدى طلاب الثانوية العامة بالغربية، امتحان الدور الثاني للغة العربية، مؤكدين أن الامتحان جاء في مستوى الطالب المتوسط والأسئلة جميعها مباشرة ومن المنهج والكتاب المدرسي.

يذكر أن عدد الطلاب الذين لهم الحق في تأدية امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة داخل المحافظة، يبلغ 2871 طالب وطالبة، داخل 13 لجنة، بواقع 5 لجان تابعة لقطاع الاسكندرية، بإجمالي 1515 طالبا، ولجان تابعة لقطاع المنصورة بإجمالي 1356 طالبا، من بينهم لجنة بمعهد الأورام بطنطا، مبينا أن الامتحانات تنطلق غدا، بمادتي اللغة العربية والتربية الدينية وتنتهى في 20 من أغسطس الجاري.