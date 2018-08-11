أعلن مسؤول سياسي عراقي، اليوم، أن رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي سيزور الأسبوع المقبل كلا من طهران وأنقرة، الحليفين الاقتصاديين اللذين يتعرضان لعقوبات أميركية جديدة، بحسب "فرانس برس".

وقال إن رئيس الوزراء حيدر العبادي سيتوجه الثلاثاء إلى تركيا، والأربعاء إلى إيران لبحث قضايا اقتصادية مع البلدين.

وكان العبادي أعلن الثلاثاء أن العراق مضطر إلى التزام العقوبات الأميركية على إيران رغم عدم "تعاطفه" معها، مذكرا بأن بلاده عانت الحظر الدولي طوال 12 عاما.

وقال في مؤتمره الصحافي الأسبوعي: "لا نتعاطف مع العقوبات ولا نتفاعل معها لأنها خطأ استراتيجي لكننا نلتزم بها، العقوبات ظالمة بشكل عام وقد أعلنت موقفي منها".

وبغداد متحالفة مع واشنطن في الحرب التي أعلنت أنها انتهت أواخر عام 2017 ضد الجهاديين، ومع طهران، القوة الإقليمية الحاضرة بقوة في الشؤون السياسية العراقية.

والعراق ثاني أكبر مستورد للمنتجات الإيرانية بمعزل عن المحروقات وبلغ مجموع ما استورده العام الماضي نحو 6 مليارات دولار.

كما تعتمد المحافظات العراقية المتاخمة لإيران إلى حد كبير على إيران لتزويدها بالكهرباء.

وأعادت الولايات المتحدة فرض عقوبات اقتصادية قاسية ضد إيران، كان تم رفعها بعد الاتفاق النووي التاريخي الذي تم التوصل إليه عام 2015 مع القوى الكبرى.

ويسود كذلك توتر في العلاقات بين واشنطن وانقرة على خلفية استمرار احتجاز قس أميركي تتهمه السلطات التركية بـ"الإرهاب والتجسس".

وأعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب الجمعة مضاعفة الرسوم الجمركية المفروضة على الفولاذ والألمنيوم المستوردين من تركيا، ما كثف الضغط على اقتصاد هذا البلد.