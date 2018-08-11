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الوطن

مآسي المقدسيات مع أطفالهن الأسرى

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"من هنا مرت العذراء".. سر استهداف كنيسة العذراء في مسطرد

"من هنا مرت العذراء".. سر استهداف كنيسة العذراء في مسطرد

مصدر: كنيسة مسطرد لم تتأثر بالانفجار.. وستفتح أبوابها للمصلين

مصدر: كنيسة مسطرد لم تتأثر بالانفجار.. وستفتح أبوابها للمصلين

"أوراسكوم": ننفذ مشروع بمسطرد ولسنا مسئولين عن ارتداء إرهابي زي الشركة

"أوراسكوم": ننفذ مشروع بمسطرد ولسنا مسئولين عن ارتداء إرهابي زي الشركة

مؤتمر "صيدلة المنوفية" يبدأ فعالياته بمشاركة علماء وباحثين دوليين

مؤتمر "صيدلة المنوفية" يبدأ فعالياته بمشاركة علماء وباحثين دوليين

بالصور| شاهد عيان يروي لـ"الوطن" تفاصيل محاولة تفجير كنيسة العذراء

بالصور| شاهد عيان يروي لـ"الوطن" تفاصيل محاولة تفجير كنيسة العذراء

قبل مسطرد.. 4 عمليات إرهابية أحبطها الأمن ضد الكنائس

قبل مسطرد.. 4 عمليات إرهابية أحبطها الأمن ضد الكنائس

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بالصور| "يهوذا" في الدير.. ليلة سقوط قاتل الأنبا إبيفانيوس

بالصور| "يهوذا" في الدير.. ليلة سقوط قاتل الأنبا إبيفانيوس

عقب توجيهات "السيسي".. أمل "الطفلة مروة" في السير يتجدد

عقب توجيهات "السيسي".. أمل "الطفلة مروة" في السير يتجدد

يبدأ غدا.. 5 خطوات لحجز وحدات العاصمة الإدارية الجديدة إلكترونيا

يبدأ غدا.. 5 خطوات لحجز وحدات العاصمة الإدارية الجديدة إلكترونيا

التفاصيل الكاملة لـ"رشوة رئيس حي الهرم": المتهم ينفي والراشون يعترفون

التفاصيل الكاملة لـ"رشوة رئيس حي الهرم": المتهم ينفي والراشون يعترفون

ضيع فى الأوهام عمره: «السيد» تاجر فى الخيش ما نفعش.. سافر إيطاليا ما نفعش

ضيع فى الأوهام عمره: «السيد» تاجر فى الخيش ما نفعش.. سافر إيطاليا ما نفعش

أطفال يتنافسون على لقب «الأشيك».. والجوائز «تاج وسكارف»

أطفال يتنافسون على لقب «الأشيك».. والجوائز «تاج وسكارف»

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