قال اللواء الدكتور راضي عبدالمعطي رئيس جهاز حماية المستهلك إنه خلال أيام مبادرة إقامة مسعكر عمل دائم لمدة إسبوع، اعتبارا من اليوم بمقر الجهاز بالقرية الذكية لحل شكاوى المواطنين بالتنسيق مع الجهات والكيانات المعنية، سيتم تقييم استجابة الشركات لحل مشكلات المواطنين، ومن لن يستجيب منهم سيتم التعامل معه بالقانون بكل قوة وحزم، وبعض الشركات تفاعلت مع المبادرة وأقامت عروض مجانية للمواطنين خلال هذا الإسبوع، وهو ما يدل على استيعابهم لفكرة المبادرة.

وأضاف عبد المعطي خلال حواره لقناة "إكسترا نيوز"، اليوم، أن هناك جهود تنسيقية لقطاعات الأجهزة الرقابية والمعنية لمراقبة الأسواق وضبطه بمناسبة قرب عيد الأضحى المبارك، والعمل يسير منذ فترة في هذا الاتجاه ويواكب ذلك الأوكازيون الذي بدأ الإسبوع الماضي الذي يتم مراقبته والتأكد من فاعليته.

وتابع عبد المعطي، أن الجهاز له إدارة للمرصد الإعلامي لرصد الإعلانات المضللة وفي حال رصد إعلان عن منتج غير سليم نتخذ الإجراءات القانونية فورا، ونقف بث الإعلانات المضللة، ويتم حصر كافة مراكز الصيانة الوهمية التي تستغل عدم علم المواطنين بها ويتم حصرهم واتحاذ الإجراءات الرادعة لهم، ونضع على الموقع مراكز الصيانة المعتمدة.

واستكمل عبد المعطي، أن بيع المنتجات على مواقع التواصل الاجتماعي "التجارة الإلكترونية" سيكون له ضوابط عديدة لحماية المستهلك في القانون الجديد، الذي جاري إقراره من مجلس النواب.