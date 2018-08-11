تعاقد المنتج أحمد عبدالباسط مع مصحح الألوان الإنجليزي دونوفان جون Donovan john من أجل فيلم "سوق الجمعة"، المقرر عرضه في موسم عيد الأضحي.

ووصل "جون"، إلى مصر خلال الأيام الماضية، وبدأ تنفيذ مهام عمله داخل مقر الشركة المنتجة، رغبة من الأخيرة في إظهار الفيلم بأفضل صورة ممكنة.

وكان مصحح الألوان أيمن عبدالباسط، هو من صحح ألوان الإعلان الدعائي للفيلم والأغنية أيضًا والتي ستطرح خلال الساعات المقبلة.

فيلم "سوق الجمعة" بطولة عمرو عبدالجليل وصبري فواز وريهام عبدالغفور ودلال عبد العزيز ومحمد لطفي وأحمد فتحي ومحمد عز ومحمود حجازي ونهي صالح وسلوي محمد علي وقصة محمد الطحاوي وسيناريو وحوار أحمد عادل سلطان وإخراج سامح عبد العزيز وإنتاج أيمن وأحمد عبدالباسط.