أشاد النائب صلاح حسب الله، عضو مجلس النواب عن شبرا الخيمة، والمتحدث الرسمي باسم مجلس النواب، بنجاح قوات الأمن في إحباط محاولة انتحاري تفجير نفسه، قرب كنيسة السيدة العذراء بمنطقة مسطرد في شبرا الخيمة.

ووجّه حسب الله، في بيان له، اليوم، التحية للواء محمود توفيق وزير الداخلية وجميع قيادات وضباط وجنود الشرطة البواسل، الذين نجحوا بكل كفاءة واقتدار في مواجهة الإرهابيين من "خوارج هذا العصر"، مؤكداً أن تضييق الخناق على الإرهابيين جعل جميع عناصر الجماعات الإرهابية التى خرجت من رحم جماعة الإخوان المارقة يلجأون إلى حرب بث الشائعات والأكاذيب داخل المجتمع المصري.

وأحبطت قوات أمن القليوبية، اليوم، هجوما إرهابيا استهدف كنيسة العذراء بمنطقة مسطرد، بعدما أوقفت انتحاريا كان في طريقه للكنيسة، وارتبك الإرهابي وفجر نفسه فورا على بعد 200 متر من الكنيسة.