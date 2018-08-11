بعد حرق الكلاب في شبرا.. حقوقيون يضعون حلولا لمواجهة العنف ضد الحيوان

أثارت واقعة ربط 4 كلاب ببعضها، وقتلها حرقًا، بمنطقة شبرا، غضبا كبيرا على "فيسبوك"، بعدما صوَّرها مواطن، أثناء قيادة لسيارته، وذلك أمام المدرسة الفنية التجارية، ورفعها على موقع التواصل المشار آليه آنفا.

واستنكرت لبنى حلمي، رئيس مؤسسة حماية الحيوان، واقعة حرق الكلاب وطريقة قتلهم دون رحمة، مضيفة لـ"الوطن" أن ما حدث لا يقبله الدين ولا العقل.

وطالبت حلمي، في تصريحات لـ"الوطن"، ضرورة وجود قانون رادع يُجرِّم قتل الحيوانات، ومحاسبة من يفعل ذلك، حتى يكون عبره لغيره.

بينما رأت دينا ذو الفقار، الناشطة في مجال حقوق الحيوان، أن على الدولة مواجهة العنف الممارس ضد الحيوان من خلال اتباع أساليب جديدة، مضيفة لـ"الوطن" أن العنف أصبح متواجدا بكثرة في الشارع وبين الأطفال، وممارس ضد كل شئ "المرأة والحيوانات ومنشآت الدولة".

وأضافت "ذو الفقار"، في تصريحات لـ"الوطن"، أنه يجب التوعية في المدارس والجامعات، بأهمية الرفق بالحيوانات، وتخصيص مناهج وحصص دراسية عن كيفية التعامل معها.

وأشارت دينا ذو الفقار، إلى أهمية دور وسائل الإعلام في طريقة متابعة قضايا الحيوانات، بطرح حلول، للحد من الأعمال الفردية ومنعها، موضحة أن الإعلام يهتم بعرض القضية فقط، دون إيجاد طريقة للقضاء عليها.

بينما قالت سلوى عبدون، ناشطة في حقوق الحيوان، لـ" الوطن"، إنهم يسعون لمعرفة من وراء ارتكاب الواقعة بهذه الكلاب، ليتقدموا ببلاغ للنائب العام ضده.

وكانت الإعلامية منة فاروق، قد عرضت في برنامج "مساء دريم" المذاع عبر فضائية "دريم" صورة بشعة، لأربعة كلاب مربوطة، وقتلت حرقًا بمنطقة شبرا.