اتفق الدكتور محمد معيط، وزير المالية، وسامح عاشور، نقيب المحامين، على تجديد بروتوكول تحصيل الضريبة على القيمة المضافة، الموقع بين مصلحة الضرائب والنقابة، وذلك عقب إجازة عيد الأضحى المبارك.

جاء ذلك، خلال استقبال "معيط"، اليوم السبت، بمكتبه بالوزارة، للنقيب، والوفد المرافق له المكون من مجدي سخي، وكيل النقابة، وعبد الجواد أحمد، عضو المجلس، وذلك بحضور الدكتور رمضان صديق، مستشار وزير المالية، والدكتورة منى نصر، مدير المكتب الفني لنائب وزير المالية لشئون الخزانة، والدكتور إبراهيم عبد الحليم، رئيس قطاع الشئون القانونية بمصلحة الضرائب، صلاح يوسف رئيس قطاع البحوث بالمصلحة.

وأكد "معيط" و"عاشور"، أن الاتفاق على آلية تحصيل الضريبة من المنبع طبقا للمبالغ المتفق عليها خلال البروتوكول المبرم سابقا، هي أهم البنود التي يجب إضافتها للبروتوكول الجديد.

وطرح نقيب المحامين تحصيل الضريبة من خلال التحصيل الإلكتروني في صورة دمغة مميكنة خاصة عند إقامة أي دعوى قضائية، مؤكدا: "ذلك سينهي التقديرات الجزافية على المحامين عند تحصيل ضريبة القيمة المضافة".

كما اتفق "معيط" و"عاشور"، على استكمال قاعدة بيانات الضريبة على القيمة المضافة وفقا للبروتوكول بالنسبة للمحامين، من خلال استعانة مصلحة الضرائب بما لديها من بيانات بالملفات الضريبة للمحامين.

وطالب "عاشور" خلال الاجتماع وزير المالية بإعادة النظر في طريقة مخاطبة مصلحة الضرائب للمحامين للتسجيل بالضريبة مما يسبب الكثير من البلبلة، وخاصة عقب تجديد البروتوكول خلال الفترة المقبلة، وهو ما استجاب له "معيط" بشكل فوري وأعطى تعليماته في هذا الشأن لمسئولي مصلحة الضرائب المشاركين بالاجتماع.