تشهد الأيام المقبلة، طرح عدد كبير من الأفلام في دور العرض، خلال موسم عيد الأضحى.

وفي الوقت ذاته، هناك مجموعة من الأعمال التي اقترب صناعها من إنهائها بشكل كامل، استعدادا لطرحها خلال الفترة المقبلة، ومن أهمها ما يلي:

- "التاريخ السري لكوثر"

ويمثل الفيلم عودة المخرج محمد أمين بعد غياب 5 سنوات، منذ آخر أعماله "فبراير الأسود" عام 2013.

والفيلم من بطولة "ليلى علوي، زينة، محسن محي الدين"، ومن تأليف وإخراج محمد أمين.

وتدور أحداثه حول الدفع بفتاة لتنفيذ مهمة نشر أفكار علمانية في المجتمع، وتحولها من فتاة محجبة لأخرى متحررة، بغرض مساعدة التيار الديني في حصد الأصوات بالانتخابات البرلمانية والرئاسية.

- "عيار ناري"

يعتبر الفيلم هو التجربة الروائية الطويلة الأولى للمخرج كريم الشناوي، وهو من تأليف هيثم دبور، وبطولة "أحمد الفيشاوي، روبي، محمد ممدوح، أحمد مالك.

ويدور الفيلم حول جريمة قتل غامضة، تصدم أبطال العمل عن مفهوم الحقيقة.

- "122"

جرى تأجيل عرض الفيلم، إلى موسم عيد الأضحى، رغم جاهزيته للعرض، وهو التجربة الأولى للمخرج ياسر الياسري في مصر، ومن تأليف صلاح الجهينى، وبطولة طارق لطفي، أحمد داوود، أحمد الفيشاوي، محمد ممدوح.

وتدور أحداث الفيلم خلال ليلة دموية في أكثر مكان، من المفترض أن نشعر فيه بالأمان، حيث يكافح شاب وحبيبته، ليس للوصول إلى المستشفى، ولكن للهروب والنجاة منها.

- "جريمة الإيموبيليا"

الفيلم من تأليف وإخراج خالد الحجر، ويشارك في بطولته، مجموعة متنوعة من الفنانين، من بينهم هاني عادل، ناهد السباعي، طارق عبد العزيز، أحمد عبد الله محمود.

وتدور أحداث الفيلم حول جريمة تقع في عمارة الإيموبيليا الشهيرة في وسط البلد بالقاهرة.

- "أسوار عالية"

وهو التجربة الثالثة التي تجمع المؤلف أمل عفيفي، والمخرج هشام عيسوي.

والفيلم من بطولة رانيا يوسف وأحمد العوضي، وتدور أحداثه حول ممثلة تتعرض للسجن بسبب أحد الأخطاء، وعندما تخرج تكتشف أنها فقدت كل شيء، بالإضافة إلى رفض المجتمع لتقبلها.

كما يتطرق الفيلم إلى عدد من القضايا، منها العلاقات المتشابكة بين الطبقات الاجتماعية المختلفة.

- "ساعة رضا"

ويعتبر الفيلم، البطولة الأولى للفنان أحمد فتحي، ويشاركه محمد ثروت ودينا فؤاد، وإخراج هاني حمدي.