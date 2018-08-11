قال وزير شؤون مكافحة الفساد اللبناني، نقولا تويني، إنه لا بد من تشكيل حكومة وحدة وطنية، لافتًا إلى أن هذا سيستغرق الكثير من الوقت، حسبما أفادت فضائية "إكسترا نيوز" في نبأ عاجل لها.

وأضاف: "القوى السياسية والأحزاب ستفرض نفسها على تشكيل الحكومة".