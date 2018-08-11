أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، في بيان عاجل، قبل قليل، وجود اتصالات بين الولايات المتحدة وكندا بشأن الأزمة الدبلوماسية بين السعودية وكندا، ولم توضح الخارجية الأمريكية مزيد من التفاصيل حول تلك النقاشات.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية، هيذر نويرت، في بيان تلقت "الوطن" نسخة منه، إن وزير الخارجية الأمريكي مايكل بومبيو اجرى اتصالا اليوم بنظيرته وزيرة الخارجية الكندية كريستيا فريلاند.

واوضحت "نويرت" ان الجانبين الخلاف بين المملكة العربية السعودية وكندا بعد دعوة كندا للإفراج عن "نشطاء للمجتمع المدني"، ولفتت المتحدثة ان وزير الخارجية الامريكي ناقش ايضا قضايا اخرى مثل العقوبات على ايران ومسألة اوكرانيا.

وكانت السعودية قد اعلنت السفير الكندي لدى المملكة شخص غير مرغوب فيه واستدعت سفيرها بعد ان طالبت كندا بالافراج فورا عن موقوفين سعوديين، وصفتهم بأنهم نشطاء في المجتمع المدني، كما اوقفت السعودية المعاملات التجارية والاستثمارية الجديدة مع كندا، واوقفت برامج تعليم وعلاج السعوديين في كندا.