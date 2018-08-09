أكد مصدر في الحكومة الكندية، اليوم، أن أوتاوا تعمل بهدوء عبر قنوات خلفية للحصول على مساعدة حلفائها وبينهم ألمانيا والسويد من أجل حل الخلافات بينها وبين السعودية.

وقال المسؤول البارز، الذي طلب عدم الكشف عن هويته نظرًا للحساسية الدبلوماسية، إن وزيرة الخارجية كريستيا فريلاند تحدثت مع نظيريها في الدولتين الأوروبيتين.

كما خططت أوتاوا للاتصال بالامارات العربية المتحدة وبريطانيا اللتان تربطهما علاقات وثيقة بالسعودية.

كان وزير الخارجية السعودي عادل الجبير، أعلن أن "كندا ارتكبت خطأ كبيرا. وعلى الخطأ أن يصحح وتعلم كندا ما عليها القيام به".

وبدأ التوتر بين كندا والسعودية، الاثنين الماضي، عندما طردت الرياض السفير الكندي واستدعت سفيرها وجمدت العلاقات التجارية والاستثمارات، بعد ما قالت المملكة إن كندا "تدخل" في شؤونها الداخلية.