قال المستشار عماد أبوهاشم، قيادي سابق بجماعة الإخوان الإرهابية وأحد المنتمين السابقين لما يسمى بـ"حركة قضاة من أجل مصر"، إن 30 يونيو ثورة شعبية، مؤكدا أن الإخوان واجهوها بالكذب والبهتان منذ اندلاعها قبل 5 سنوات.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج "على مسئوليتي"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد": "عندما تطلع على الصورة كاملة، فإنك ستصل إلى الحقيقة، وبالرغم من أنني كنت أشد الناس إخلاصًا لهم ودفاعًا عنهم".

وأشار "رغم كل ما أثاره الإخوان من أكاذيب حول الثورة، لكنهم أقروا بزيادة أعداد المتظاهرين فيها من خلال تقرير نشروه على أحد المواقع المحسوبة عليهم، كما نشروا تصريحات لسعد الكتاتني رئيس مجلس شعب الأسبق في عصر الإخوان يهدد فيها بنشر الإرهاب".