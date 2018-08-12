وزير الشباب الكويتي يؤكد ضرورة دعم الشباب واكتشاف طاقاتهم الإبداعية

أكد وزير الإعلام الكويتي وزير الدولة لشؤون الشباب محمد الجبري ضرورة دعم الكفاءات والكوادر الشبابية واكتشاف طاقاتهم الإبداعية.

وقال الجبري، في بيان له بمناسبة اليوم العالمي للشباب: "لا بد من إشراكهم في تنمية البلاد والمستقبل وأن نتعاون معهم بتحديد اتجاهاتهم من خلال إبرازهم وتمكينهم في مختلف المجالات".

وشدد على أهمية توجيه طاقات الشباب الإبداعية الى المواقع الصحيحة وإعطائهم فرصة لمعرفة ما هو أفضل لهم على المستوى العلمي والعملي بما يتماشى مع طموحات الدولة ومستقبلھا.

ولفت إلى أن الكویت حققت خلال السنوات الخمس الأخیرة قفزة نوعیة في المؤشر العالمي للشباب، مبينا أن الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير الكويت يعد أكبر الداعمين للشباب.

وأفاد الجبري بأن الأمير الشيخ صباح الأحمد له دورا كبيرا باحتضان الشباب، مشيرا إلى تبني أمير البلاد إنشاء وزارة الدولة لشؤون الشباب.

وأكد الجبري أنه "منذ إصدار المرسوم السامي على إنشاء الوزارة نعمل على ترجمة توجيهات الأمير في شأن الدعم الشبابي واحتضان الطاقات المبدعة للوصول إلى مفهوم التضامن في العمل من أجل تنمیة الشباب".

وقال الجبري: "أخذنا على عاتقنا مھمة تثمین وتقدیر الجهود المخلصة في الارتقاء بالرعایة الشبابیة لتنمیة مواهبهم وصقل كفاءاتهم ببرامج وأنشطة متنوعة".

ودعا الجبري الشباب لضرورة استثمار أي فرصة تقدمها الدولة لهم خصوصا أن هناك جانبا مشرقا ومعطيات إيجابية موجودة أمامهم من شأنها أن تساهم في تحقيق أهدافهم.