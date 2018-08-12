بخلاف قناطر أسيوط ومتحف سوهاج.. مشروعات ضخمة شهدها الصعيد بعهد السيسي

تستعد محافظتا أسيوط وسوهاج، اليوم، لاستقبال الرئيس عبدالفتاح السيسي، حيث يفتتح مشروعين قوميين جديدين، وهما مشروع قناطر أسيوط، أكبر مشروع مائي على مياه النيل، ومشروع متحف سوهاج القومي، بعد وضع حجر أساسه بما يقرب من ثلاثين عامًا.

وتعد قناطر أسيوط الجديدة، أحد المشروعات القومية الكبرى، حيث تهدف إلى تحسين حالة الري لمساحة مليون و650 ألف فدان، عبر 5 محافظات، هي "أسيوط، المنيا، بني سويف، الجيزة، الفيوم"، كما يتضمن المشروع إقامة محطة كهرباء لتوليد طاقة كهربية بقدرة 32 ميجا وات.

أما عن متحف سوهاج، فيعتبر من أكبر المتاحف في مصر، حيث تبلغ مساحته حوالي 5 آلاف و600 مترًا، ويعرض حوالي 945 قطعة أثرية، من حفائر المواقع الأثرية بالمحافظة، بالإضافة إلى قطع نادرة ترجع لمختلف العصور الفرعونية والقبطية والإسلامية.

المشروعان القوميان المنتظران ليسا أول مشروعين قوميين في الصعيد، فهما يأتيان ضمن خطة الدولة لإنجاز المشروعات التنموية وتحقيق التنمية الشاملة بمحافظات الصعيد، وشهد العامان الماضيان أكثر من 8 مشاريع تنموية ضخمة بمحافظات الصعيد المختلفة، افتتحهم الرئيس السيسي بنفسه، تستعرضهم "الوطن" في التقرير التالي..

-محطة كهرباء غياضة

في 24 يوليو الماضي، افتتح الرئيس السيسي محطة كهرباء غياضة ببني سويف، عبر الـ"فيديو كونفرانس"، وتعد المحطة من أكبر ثلاث محطات لتوليد الكهرباء في العالم، وتقام على مساحة 500 ألف متر مربع، لإنتاج 4800 ميجا وات.

- مستشفى بني سويف العام

وفي يناير الماضي، افتتح السيسي المرحلة الثانية من تطوير مستشفى بني سويف العام، والتي تكلفت 196 مليون جنيه، شملت مبنى عيادات خارجية يضم أكثر من 46 عيادة في لجميع التخصصات الطبية، و8 عيادات للأسنان، وغرفتان للأشعة، ومركز لعلاج الفيروسات وتنظيم الأسرة.

- منطقة صناعية ببني سويف

وفي نفس الزيارة، افتتح السيسي منطقة صناعية جديدة كوم أبو راضي شمالي بني سويف، وضم الافتتاح مصنع "سامسونج" للأجهزة الإلكترونية والذي افتتحت المرحلة الأولى منه في مايو 2016، حيث يعد من أكبر الصروح الصناعية في البلاد، بالإضافة إلى مصنعين للرخام والأسمنت.

- محطة تنقية مياه دار السلام بسوهاج

في اليوم نفسه، وأثناء تواجده بمدينة بني سويف، أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، الأمر بافتتاح مشروع محطة مياه دار السلام في سوهاج، بطاقة 60 ألف متر مكعب في اليوم، لخدمة 350 ألف نسمة.

- سوهاج الغربي وعبر نفس التقنية

افتتح السيسي طريق ازدواج قنا - سوهاج الغربي، والذي بلغ طوله 140 كم، وبلغت تكلفته الإجمالية 350 مليون جنيه، واشتمل على إنشاء اتجاه جديد -حارتين- للطريق، ورفع كفاءة الطريق القديم، وتعزيز الخدمات عليه.

- القرية التكنولوجية في بني سويف

وفي 3 ديسمبر الماضي، أمر السيسي عبر الفيديو بافتتاح المنطقة التكنولوجية الجديدة في مدينة بني سويف، والتي أقيمت على مساحة 54 فدانًا بمدينة بني سويف الجديدة، بمساحة مباني بلغت 16 ألف متر مربع، لتكون نقطة ارتكاز لصناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

- صوامع المراشدة بقنا

وفي زيارته لمحافظة قنا، في 14 مايو 2017، افتتح الرئيس السيسي صوامع قرية المراشدة غربي قنا، والتي وصفها بأهم منطقة لوجيستية لتخزين الغلال في الصعيد.

وتقدر صوامع المراشدة بـ12 صومعة لتخزين القمح، على مساحة 29 ألف و500 متر مربع، وبتكلفة مالية تقدر بـ101 مليون جنيه، وتضم 6 هناجر بسعة تخزينية تصل إلى 60 ألف طن.

- محوري جرجا وطهطا

وفي نفس اليوم، انتقل الرئيس السيسي إلى محافظة سوهاج لافتتاح محوري جرجا وطهطا، حيث يقع كوبري جرجا جنوب المحافظة، ويصل طوله إلى 10 كيلو متر وعرضه 21 مترًا، بنظام الاتجاهين، بتكلفة 497 مليون جنيهًا.

أما كوبرى طهطا فيصل طوله 1214 مترًا، وعرضه 16 مترًا بنظام الاتجاهين، ويربط بين ساحل طهطا وطريق "أسيوط - سوهاج" الزراعي غرب مدينة طهطا.