قال الكاتب الصحفي سامي عبدالراضي مساعد رئيس تحرير جريدة "الوطن" ورئيس قسم الحوادث، إن احتفالات الأقباط والزغاريد بمناسبة عيد ميلاد السيدة العذراء هو أكبر رد على ما حدث بالأمس من أحداث إرهابية.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إيمان الحصري في برنامج "مساء dmc" المذاع عبر فضائية "dmc": "قوة المصريين وجدعنة المصريين بتبان في وقت الشدة، وده أكبر رد وأكبر دليل على إن مصر أقوى من أي شيء وأقوى من العمليات الإرهابية والإرهابيين".

وتابع: "العمليات الإرهابية قلت في مصر ولو قارنا السنة دي 2018 بالسنة اللي فاتت لا مقارنة نهائيًا بين الأحداث والعمليات الإرهابية اللي حصلت في 2018 واللي حصلت في 2017 ولا مقارنة بين 2017 و2016 والمنحنى في هبوط مستمر والشغل الفردي الحاصل يدل على أننا أوشكنا على القضاء على الإرهاب".