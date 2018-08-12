هجوم على سلفي بسبب حلا شيحة.. ومتصلة للإبراشي: "متجبش أبو دقن ده تاني"

تلقى الإعلامي وائل الإبراشي في برنامجه "العاشرة مساء" المذاع عبر فضائية "دريم" بعض المداخلات الهاتفية الساخنة من بعض المشاهدين حول موضوع خلع الفنانة حلا شيحة للنقاب.

وأجمعت المداخلات على الهجوم على الداعية السلفي سامح عبدالحميد، والذي طالب شيحة بعودتها للنقاب مرة أخرى ودافع عن موقف الشيخ السلفي محمد الصاوي، والذي نشر فيديو يبكي فيه بسبب خلع شيحة للحجاب ويفشي مكالمة خاصة جرت بينه وبين زوج شيحة.

وهاجمت إحدى المتصلات عبدالحميد بسبب اعتباره أن نقاب شيحة يمثل عرضها قائلة: "لما تتكلم في العرض اتكلم على علي ونيس ده بقا عرض وشرف".

وقالت أخرى: "واحدة لبست الحجاب وقلعت الحجاب إنتوا مالكوا".

أما أبرز مداخلة فكانت من الحاجة ثرية والتي طلبت من الإبراشي عدم استضافت الداعية السلفي سامح عبدالحميد مرة أخرى قائلة: "أنا عايزاك لما تيجي أي برنامج متجبش الراجل أبو دقن خالص لأن ده بيحرق دمنا في أي برنامج بتجيبه، ومعلش إحنا بنحبك وأنا ست كبيرة وبقعد لك للصبح، لكن الراجل أبو دقن ده بلاش منه".