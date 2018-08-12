قال اللواء إبراهيم عبدالهادي، رئيس حي بولاق أبوالعلا بمحافظة القاهرة، إن العقار رقم 54 بشارع 26 يوليو جار هدمه، مشددا على أنه ليس تراثا معماريا، وهو ضمن خطة الهدم لتنفيذ مخطط تطوير مثلث ماسبيرو.

وأضاف رئيس الحي، لـ"الوطن"، أن العقار يضم في الدور الأرضي محل ساعات "هنهايات"، ومن المقرر هدمه، مشددا على أنه "ليس تراثا معماريا".

يذكر أن محل هنهايات يعد أقدم محل ساعات في مصر، وكان ملكا لليهودي سلامون هنهايات، وغادر مصر قبل 111 عاما، وباعه إلى الشيخ أحمد الملقب بـ"نقيب الساعاتية"، وتوارثه الأبناء جيلا بعد جيل.