تعرف على أسعار وحدات الإسكان الاجتماعي الحر بالمحافظات

بدأت وزارة الإسكان، أمس السبت، تلقي استمارات بيانات الحجز الواردة بكراسة الشروط، وسداد مقدم جدية الحجز، لـ18 ألفًا و590 وحدة "إسكان اجتماعي حر"، تطرحها وزارة الإسكان ممثلة في صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، بالمحافظات والمدن الجديدة.

قال مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، وزير الإسكان، إن تلقي استمارات بيانات الحجز و"المقدم" مستمر حتى 5 سبتمبر المقبل، مشيرًا إلى أن الوحدات بمراحل الانتهاء من التنفيذ، بمساحة تصل إلى 90 م2 "3 غرف + صالة – كاملة التشطيب".

وأوضح "مدبولي"، أن سحب كراسات الشروط من مكاتب البريد في المدن والمراكز، بدءا يوم الأحد الماضي، وحتى نهاية وقت التقديم، مشيرًا إلى أنه تم سحب 3100 كراسة شروط حتى أمس الأول.

وفيما يتعلق بأسعار الوحدات المطروحة للحجز شاملة وديعة الصيانة، وأماكنها بالمحافظات، أوضحت المدير التنفيذى لصندوق الإسكان الاجتماعي أنها كالتالي:

- محافظة القاهرة: 168 وحدة بمدينة القاهرة الجديدة، سعر الوحدة بالدور المتكرر 444906 جنيهات، وبالدورين الأرضي والأخير 431865 جنيه.

- محافظة الإسكندرية: 1732 وحدة بمدينة برج العرب الجديدة، سعر الوحدة بالدور المتكرر 320261 جنيها، وبالدورين الأرضي والأخير 310905 جنيهات.

- محافظة الفيوم: (903 وحدات بطامية، سعر الوحدة بالدور المتكرر 236250 جنيهًا، وبالدورين الأرضي والأخير 220500 جنيه، و1140 وحدة بهوارة، سعر الوحدة بالدور المتكرر 220500 جنيه، وبالدورين الأرضي والأخير 204750 جنيهًا.

- محافظة المنيا: 437 وحدة بمطاي، سعر الوحدة بالدور المتكرر 252 ألف جنيه، وبالدورين الأرضي والأخير 236250 جنيهًا.

- محافظة أسيوط: 2145 وحدة بمدينة أسيوط الجديدة، سعر الوحدة بالدور المتكرر 323663 جنيهًا، وبالدورين الأرضي والأخير 314213 جنيهًا، و285 وحدة بأبنوب، سعر الوحدة بالدور المتكرر 262500 جنيه، وبالدورين الأرضي والأخير 231 ألف جنيه، و407 وحدات بساحل سليم، سعر الوحدة بالدور المتكرر 241500 جنيه، وبالدورين الأرضي والأخير 210 آلاف جنيه، و803 وحدات بمنقباد، سعر الوحدة بالدور المتكرر 262500 جنيه، وبالدورين الأرضي والأخير 231 ألف جنيه، و432 وحدة بالبداري، سعر الوحدة بالدور المتكرر 241500 جنيه، وبالدورين الأرضي والأخير 210 آلاف جنيه.

- محافظة سوهاج: 1100 وحدة بمدينة سوهاج الجديدة، سعر الوحدة بالدور المتكرر 323663 جنيه، وبالدورين الأرضي والأخير 314213 جنيها، و900 وحدة بحي الكوثر، سعر الوحدة بالدور المتكرر 236250 جنيها، وبالدورين الأرضي والأخير 215250 جنيه.

- محافظة قنا: 405 وحدات بمدينة قنا الجديدة، سعر الوحدة بالدور المتكرر 316859 جنيهًا، وبالدورين الأرضي والأخير 307598 جنيهًا.

- محافظة الأقصر: 4229 وحدة بمدينة طيبة الجديدة، سعر الوحدة بالدور المتكرر 316859 جنيهًا، وبالدورين الأرضي والأخير 307598 جنيهًا، وفى محافظة أسوان، 910 وحدات بكوم أمبو، سعر الوحدة بالدور المتكرر 262500 جنيه، وبالدورين الأرضي والأخير 236250 جنيهًا.

- محافظة البحر الأحمر: 86 وحدة بالقصير، سعر الوحدة بالدور المتكرر 315 ألف جنيه، وبالدورين الأرضي والأخير 304500 جنيه، و142 وحدة بمرسى علم، سعر الوحدة بالدور المتكرر 336 ألف جنيه، وبالدورين الأرضي والأخير 315 ألف جنيه.

- محافظة مطروح: 333 وحدة بالحمام، سعر الوحدة بالدور المتكرر 262500 جنيه، وبالدورين الأرضي والأخير 220500 جنيه، و65 وحدة بسيدى عبدالرحمن، سعر الوحدة بالدور المتكرر 315 ألف جنيه، وبالدورين الأرضي والأخير 304500 جنيه.

- محافظة البحيرة، 1968 وحدة بوادي النطرون، سعر الوحدة بالدور المتكرر 262500 جنيه، وبالدورين الأرضي والأخير 231 ألف جنيه.