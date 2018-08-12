قال اللواء عبد الحميد الهجان محافظ قنا إن الإدارة العامة لمكافحة الآفات بمديرية الزراعة قامت بفحص 278 ألف و595 نخلة بهدف مكافحة آفة سوسة النخيل الحمراء بمختلف نواحي مدن وقرى المحافظة في إطار الخطة التي تتبناها المديرية للارتقاء بقطاع التمور وتحجيم الإصابات التي قد تسببها سوسة النخيل.

وأضاف "الهجان" أن الإدارة قامت بمعالجة 79 نخلة تم الكشف عن إصابتها وقامت باقتلاع 11 نخلة أخرى مصابة وفيما يخص نخيل الغابة بمدينة قنا أوضح أن الإدارة فحصت 415 نخلة من أصل 1184 نخلة وتم التأكد من سلامتها مشيرا إلى أن مديرية الزراعة لم تسجل أي حالات إصابة بها.

وقال إن الإدارة قامت بفحص 2114 نخلة من إجمالي 108 ألف و611 نخلة بجميع نواحي مدينة قنا نتج عنها الكشف عن إصابة 15 نخلة تم معالجة 10 منهم واقتلاع الخمسة الأخرى.

وفيما يخص الدور التوعوي للإدارة أوضح الهجان أن الإدارة عقدت 6 ندوات تثقيفية للفلاحين وصغار المزارعين عن أعراض الإصابة بسوسة النخيل ورصد درجة خطورتها كما أنها تناولت طرق مواجهة الآفة وطرق التخلص الآمن من بقايا النخيل المصاب وتوعيتهم بالأساليب الفنية المتبعة كالدفن والغمر بمحلول الرش والسولار.