نظمت مديرية الشباب والرياضة ببني سويف، اليوم الأحد، مسيرة شبابية ضمت قرابة 300 شاب، انطلقت من أمام نادي الكشافة البحرية على كورنيش النيل حتى الصالة المغطاة بالاستاد الرياضي، حاملين الأعلام ووسط ترديد الأغاني الوطنية، ضمن فعاليات احتفال محافظة بني سويف باليوم العالمي للشباب الذي تنفذه وترعاه وزارة الشباب والرياضة.

وأناب المهندس شريف حبيب محافظ بني سويف، اللواء عصام العلقامي السكرتير العام للمحافظة، لحضور المسيرة الشبابية يرافقه أحمد سرور وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمحافظة وعدد من قيادات المديرية.

وقال مدير عام الشباب والرياضة ببني سويف، إن هناك حوار مفتوح مع شباب المحافظة بإحدى القاعات بجوار الاستاد الرياضي، يتضمن عرض انجازات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية التي تمت خلال الفترة الماضية، وإلقاء الضوء على النماذج الشبابية الناجحة، فضلا عن بعض الفقرات الفنية من فنون شعبية وأغاني وطنية ورسم على الأسفلت بالاستاد الرياضي.

وأشار إلى أن فعاليات الإحتفالية تختتم مساء اليوم بحفل فني بمركز الإبداع بحديقة سعيد النجار، من تقديم شعبة الكورال والموسيقى النحاسية لإدارة الطلائع ومركز الفنون لإدارة الشباب.