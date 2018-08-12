قال الشيخ محمد خشبة وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية، إن الإسكندرية بها 537 ساحة تم تخصيصهم لصلاة عيد الأضحى، على أن يتواجد بكل ساحة إمام أساسي، وآخر احتياطي، بالإضافة إلى تخصيص 10 أئمة احتياطي على مستوى المديرية في حالة وجود ساحة مستحدثة من قبل الدعوة السلفية أو الجماعات الخارجة أو في حالة حدوث أي ظروف طارئة، مؤكداً أن المديرية أخطرت كل الجهات المسؤولة والأمنية بالإسكندرية، بأعداد الساحات وأسمائها وأماكنها لاتخاذ الإجراءات اللازمة للتأمين ومنع إقامة أي ساحات خارجة عن القانون والتعليمات.

وأضاف "خشبة" خلال تصريحاته أثناء المؤتمر الصحفي المقام بمقر مديرية الأوقاف وسط الإسكندرية، صباح اليوم، "المديرية لديها ضبطية قضائية للتعامل مع أي شخص خارج عن تعليمات المديرية للسيطرة الكاملة علي المساجد والزوايا المسجلة بالأوقاف، ويتم منع أي شخص غير الحاصل علي شهادة من الأزهر أو شهادة معهد إعداد الدعاه، أو تصريح من الأوقاف، أن يصعد على المنبر بالمسجد لإلقاء الخطب والندوات".

وأكد أن أهالي الإسكندرية يعطوا الدعوة السلفية بها أكبر من حجمها، ما يعجلهم يكسبوا الثقة في أنفسهم بشكل مبالغ فيه، فهم أقل من ذلك الاهتمام، ويعلمون أنهم يخالفوا تعليمات الوزارة ويتم التعامل معهم بالقانون، وغير مخول لهم الصعود على أي منبر بأي مسجد تابع للأوقاف وإلقاء الخطب.