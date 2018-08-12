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دورات مجانية على الحاسب الآلي لذوي الاحتياجات الخاصة بجنوب سيناء

دورات مجانية على الحاسب الآلي لذوي الاحتياجات الخاصة بجنوب سيناء

"أسوان" تحتفل بيوم الشباب العالمي بمشاركة 900 فرد

"ترميم المباني التاريخية" دورة تدريبية في بيت السناري 27 أغسطس الجاري

"ترميم المباني التاريخية" دورة تدريبية في بيت السناري 27 أغسطس الجاري

برلماني: القيادة السياسية حريصة على تنمية كل شبر في مصر

برلماني: القيادة السياسية حريصة على تنمية كل شبر في مصر

"يوم معتدل جدا".. كامل العدد للموسم الثالث في مسرح الشباب

"يوم معتدل جدا".. كامل العدد للموسم الثالث في مسرح الشباب

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