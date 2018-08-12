أصدر اللواء خالد سعيد، محافظ الشرقية، القرار رقم 10398 لسنة 2018، بوقف نبيل فاروق عبد الحليم، رئيس مركز ومدينة أبو حماد، عن العمل احتياطيًا لمدة 3 أشهر أو لحين انتهاء التحقيق معه أيهما أقرب، مع صرف نصف الأجر خلال مدة الوقف.

ويأتي هذا القرار على خلفية سرقة السيارة الحكومية المخصصة لرئيس مركز ومدينة أبو حماد من أسفل منزله بكفر صقر ولعدم التزامه بتعليمات المحافظ بعدم ترك السيارات الحكومية خارج الأماكن المخصصة لها بنطاق كل مركز وحي، وذلك لحمايتها من السرقة أو التلف وحفاظًا على المال العام.

وكان محافظ الشرقية، أصدر تعليمات مشددة لرؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديري الإدارات النوعية بضرورة تواجد ومبيت السيارات الحكومية في الأماكن المخصصة لها بكل مركز ومدينة وحي "جراج الحملة الميكانيكية"، لإحكام الرقابة والسيطرة عليها وحمايتها من السرقة وحفاظًا على المال العام .